İdlib'de İHH tarafından yetimler için yaptırılan 50 ev teslim edildi - Son Dakika

İdlib'de İHH tarafından yetimler için yaptırılan 50 ev teslim edildi

SURİYE'nin İdlib kenti güneybatı kırsalındaki Zövf köyünde yapımına başlanılan ve iki etap olarak inşa edilen Selamet Köyü Evleri'nin 50 hanelik ilk etabı, tamamlanarak yetim ailelerine teslim edildi.

İdlib'de İHH tarafından yetimler için yaptırılan 50 ev teslim edildi, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kenti güneybatı kırsalındaki Zövf köyünde yapımına başlanılan ve iki etap olarak inşa edilen Selamet Köyü Evleri'nin 50 hanelik ilk etabı, tamamlanarak yetim ailelerine teslim edildi.

Zövf köyünde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yapımı tamamlanan evler, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Köyün 50 evden oluşan ikinci etabında ise inşa çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Selamet köyünün ikinci etabının da tamamlanması ile ev sayısının toplam 100'e ulaşacağını kaydetti.

EVLER 40 METREKARE Türkiye sınırına yakın bir konumda inşa edilen Selamet köyündeki evlerin 40 metrekare genişliğinde 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluştuğunu belirten Tosun, ailelerin toprakla uğraşabilmeleri için de evlerin önünde ekim alanı oluşturduklarını söyledi. Köy içerisinde okul ve mescit yapmayı planladıklarını da anlatan Tosun, "Köyümüzdeki çocukların hem eğitimden yoksun kalmamalarını hem de ibadet edebilecekleri bir ortama kavuşabilmelerini arzuluyoruz. Yetimlerimizin, kısmen daha güvenli olan bu ortamda geleceğe umutla bakan bireyler olarak kendilerini yetiştirebilmelerini ümit ediyoruz. Suriye'deki yetimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.'ARTIK BİR EVİMİZ VAR'Suriye'deki iç savaşta eşiyle oğlunu kaybeden ve kızıyla birlikte Selamet köyüne yerleşen yetim annesi Lazkiyeli Kokab Hatip ise, "Oğlum ve eşim yıllar önce tutuklandı. İşkence altında vefat ettiler. Kamplarda yaşadık. Yazın çok sıcaktı, kışın ise çok soğuktu. Artık bizim de bir evimiz, bir çatımız var" diye konuştu.İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.


İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İdlib'de İHH tarafından yetimler için yaptırılan 50 ev teslim edildi - Son Dakika

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