İdlib'de yerinden edilen 50 bin sivilin çadırı sular altında kaldı - Son Dakika

Çadır kampı ( Drone)

Sular altında kalan kamptan detaylar

Kampta yaşayan çocuklar

Kampta yaşayan Nisrin Kaddour ile röportaj

Ali Hammade ile röportaj

Kampta yaşayanların çadırdaki suyu boşaltmaya çalışması İdlib'de yerinden edilen 50 bin sivilin çadırı sular altında kaldı

Esed rejiminden kaçarak İdlib'in Keferarouk Kampı'nda yerleşen Ali Hammade:

"Yağmur yağmaya devam ediyor, bizim gidecek yerimiz yok, çadırlarımız sular altında"

5 çocuk annesi Nisrin Kaddour:

"Tüm eşyalarımız sular altında kaldı, elbisemiz kalmadı. Altında ısınacağımız battaniyemiz yok, çocuklarım hastalandı"

İDLİB - AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilinde gece yarısı başlayan ve hala devam den şiddetli sağanak, sınır hattında yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında bıraktı.

Gece boyu süren sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kamp sakinlerini olumsuz etkiledi.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'in Keferarouk Kampı'nda yerleşen Ali Hammade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır her kış mevsiminde aynı çileyi çektiklerini dile getirdi.

Hammade, "Evimizi, arazimizi geride bıraktık, çadırımızı kurmak için tarım arazisi kiraladık. Bize kimse destek olmuyor." ifadesini kullandı.

Çadırların içine giren yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştıklarını belirten Hammade, "Yağmur yağmaya devam ediyor, bizim gidecek yerimiz yok, çadırlarımız sular altında." diye konuştu.

"Elbisemiz kalmadı, altında ısınacağımız battaniyemiz yok"

Eşi şeker hastası, 5 çocuk annesi diğer bir kamp sakini Nisrin Kaddour da çadırın içine giren yağmur suyu yüzünden çadırı ailesiyle terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kaddour, "Tüm eşyalarımız sular altında kaldı, elbisemiz kalmadı. Altında ısınacağımız battaniyemiz yok, çocuklarım hastalandı." dedi.

Gidecek yerleri olmadığını vurgulayan Kaddour, sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere "yardım" çağrısında bulundu.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, İdlib ve Halep kırsalındaki şiddetli yağışlar sonucunda son 48 saatte 108'den fazla çadır kampın zarar gördüğünü kaydetti.