İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret - Son Dakika
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İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

23 dakika önce

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İdlib'de yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'in evine gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ertemiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Yaman, aileye bireylerine yanlarında olduklarını söyledi.

Ayhan Ertemiz, bir an önce sağlığına kavuşup yeniden birliğine teslim olmayı istediğini belirterek, "Bugün beni göreve çağırsalar yine bu halimle bile giderim." dedi.

Ziyarette, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan da hazır bulundu.

İdlib'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Hasan Yaman, Bozüyük, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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