İdlib Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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İdlib Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

19.08.2022 09:58

- İdlib Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

- İdlib Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

İDLİB - Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Suriye'nin İdlib şehrinde Türkiye'nin katkılarıyla düzenlenen Kitap Fuarı ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, çok sayıda kitap dışında fuarda, ünlü ressamların eserlerini ve Arap hat sanatının uygulandığı çeşitli eserleri de görme fırsatı buldu. Serginin organizasyon sorumlusu Maan Bakur, çok sayıda yazarın yanı sıra kuzey Suriye'de ve Türkiye'de bulunan çok sayıda ofisin bu sergiye katkıda bulunduğunu ve insanları okumaya teşvik etmek için fuarda indirim başlattıklarını söyledi. Bakur, serginin kuzey Suriye'deki en büyük kitap fuarı olduğunu belirterek, herkesin ziyaret edebilmesi için 10 gün süreceğini açıkladı.

Serginin ziyaretçilerinden Ahmed Abdel Jalil de kültür ve farkındalığın toplumlar arasında yayılmasına ve elektronik cihazlardan uzak kalmaya büyük katkı sağlayan bu girişimlerin gerekliliğini ve önemini vurguladı.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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