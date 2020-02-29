İdlib şehidi Uzman Çavuş Ali Turgut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Ali Turgut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Ali Turgut son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut (39), Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut (39), Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Çardak Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra köy meydanında saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Cenazede oğullarının naaşına sarılıp öpen anne Sultan ve baba Ahmet Turgut'a sağlık ekipleri destek oldu. Şehidin kardeşleri Mehmet ile İhsan Turgut, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

İlçede etkili olan kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Ali Turgut son yolculuğuna uğurlandı

Ali Turgut, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:23 Kaynak: AA
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