İDO'dan yangın iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Sirkeci- Harem seferi yapan Gayrettepe gemisinde dün yangın çıktığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İDO tarafından yapılan açıklamada, "İDO'nun Sirkeci-Harem seferi yapan Gayrettepe gemisinde 26 Ağustos 2020 tarihinde yangın çıktığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gemi, Sirkeci İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra saat 19.00 sularında gemi sistemlerinin arıza yapması sebebiyle tekrar iskeleye dönmüştür. Gemide bulunan araçlar iskeleye geri bırakılmıştır. Bu süre zarfında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştır" denildi. - İSTANBUL