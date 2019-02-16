İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
52 dakika önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO
) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30-12.25 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 07.50–09.45 Kadıköy-Yenikapı- Bursa
seferleri iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:39 Kaynak: AA
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