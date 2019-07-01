Son Dakika Haberleri: Idris Elba İlk Siyahi James Bond Olacak Mı?
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Idris Elba İlk Siyahi James Bond Olacak Mı?

15 dakika önce

Idris Elba, James Bond rolünü kabul etmesi durumunda, sinemaseverlerin, oyunculuk yeteneğinden çok etnik kimliğine odaklanmasından endişe ediyor.

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Idris Elba, James Bond rolünü kabul etmesi durumunda, sinemaseverlerin, oyunculuk yeteneğinden çok etnik kimliğine odaklanmasından endişe ediyor.
Idris Elba İlk Siyahi James Bond Olacak Mı?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:02 
James Bond, Idris Elba, Magazin
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