Idris Elba İlk Siyahi James Bond Olacak Mı?
15 dakika önce
Idris Elba, James Bond rolünü kabul etmesi durumunda, sinemaseverlerin, oyunculuk yeteneğinden çok etnik kimliğine odaklanmasından endişe ediyor.
Idris Elba
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:02
, James Bond
rolünü kabul etmesi durumunda, sinemaseverlerin, oyunculuk yeteneğinden çok etnik kimliğine odaklanmasından endişe ediyor.
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