İDSO, 5 Temmuz'da "Klasik Akşamı" yaz konserinde sahne alacak - Son Dakika

Wolfgang Amadeus Mozart 'ın "Saraydan Kız Kaçırma Üvertürü" ve "Fagot Konçertosu K.V.191" ile J. Haydn 'ın "Senfoni No.38" adlı eserlerinin yorumlanacağı etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dönemin ilk konseri olacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yaz konseri "Klasik Akşamı" ile sanatseverlerle buluşacak.

Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi

1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi