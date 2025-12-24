İETT'de Unutulan Eşyalar Sergilendi - Son Dakika
İETT'de Unutulan Eşyalar Sergilendi

24.12.2025 16:51
İETT, 2025'te kayıp eşyaları sahiplerine teslim edecek, sahipsizler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İETT tarafından 2025 yılı içerisinde toplu taşıma araçlarında bulunan kayıp eşyalar gerekli işlemlerin ardından sahiplerine teslim edilirken sahibi bulunamayan eşyalar ise Karaköy İETT binasındaki "Bulunmuş Eşya Şefliği"nde sergilendi. Toplu taşımada unutulanlar arasında protez diş kalıbı, tekerlekli sandalye, mikrodalga fırın, robot süpürge gibi ilginç eşyalar da yer aldı.

Bu yıl içerisinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarında unutulan toplam 108 bin kayıp eşyadan 30 bin 717'si sahiplerine teslim edildi. Sahibi bulunamayan ve kullanılacak durumdaki eşyalar ise kayıt altına alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İBB'ye bağışlanıyor. Sahibi bulunamayan elektronik ürünler ise bir yıl muhafaza süresinin ardından açık ihale yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

Zemzem suyundan mikrodalga fırına kadar

Sahibi bulunamayan eşyalar Karaköy İETT binasındaki "Bulunmuş Eşya Şefliği"nde basın mensupları için sergilendi. Toplu taşımada unutulanlar arasında zemzem suyu ile protez diş kalıbı, tekerlekli sandalye, mikrodalga fırın, robot süpürge gibi ilginç eşyalar da yer aldı.

"Günde 5 milyon yolcu taşıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, İETT'nin dünyanın ikinci büyük toplu taşıma kurumu olduğunu, toplu taşıma araçlarıyla günde yaklaşık 5 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.

Şeker, "Bu seferlerimizi gerçekleştirirken yolcularımız kimi zaman araçlarımızda eşyalarını unutabiliyorlar. İBB ve İETT ailesi olarak bu eşyalara özenle bakıyor, sahiplerine geri ulaştırmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. 2025 yılında İETT araçlarında 30 bin 717 adet unutulan eşyayı sahiplerine teslim ettik. Toplamda bulunan eşya sayısı ise 108 bin. Yani ortalama üç eşyadan birini bir yıl içerisinde sahiplerine teslim etmiş olduk" dedi.

En çok eşya metrobüste unutuluyor

Eşyaların en çok metrobüste unutulduğunu bildiren Şeker, "Bunun en önemli sebebinin metrobüsün hızlı sirkülasyonu olduğunu düşünüyoruz. Ancak gerek otobüs gerek metrobüs gerek tarihi tünel ve gerekse nostaljik tramvayda unutulan tüm eşyaların saklanması, sahiplerine ulaştırılması için özenle gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Şeker, kayıp eşyaların değerlendirme sürecini ise şu şekilde anlattı:

"Sahibi bulunamayan ve kullanılabilecek durumda olan eşyalar ilgili mevzuatlar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İBB'ye bağışlanıyor. Sahibi bulunamayan elektronik ürünler ise bir yıl muhafaza süresinin ardından açık ihale yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Yolcularımız kaybettikleri eşyalarla ilgili İBB 153 çağrı merkezi ve İETT resmi sitesinde bulunan formlarla beraber bizlere başvurabilirler."

Şeker, yurttaşların en çok İstanbulkart'ı unuttuğunu, ardından cüzdan ve kimliklerin geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

