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Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı

22.01.2022 13:45

Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsünün bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Sefaköy'de tekerleği patlayan İETT otobüsünün bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yolcular kırık camdan çıkarıldı.

Kaza, Küçükçekmece Sefaköy'de saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Saadettin Güvercin yönetimindeki 34 GA 2589 plakalı İETT otobüsünün tekerleği patladı. Dolu olan otobüs, yoldan çıkarak bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Kazanın ardından otobüste büyük bir panik yaşanırken. yardıma koşan çevredeki vatandaşlar yolcuları kırık camdan dışarı çıkardı. Şoförle birlikte 7 kişinin yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına da yandı. Yaralı yolcular hastaneye kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolculardan Ömer Karaca, kaza anını anlattı. Karaca, "Bir anda çarptı, savruldum düştüm. Bağrışmalar oldu. Camları kırdılar. Herkes otobüsten çıktı. Ben yaralı değilim. Yaralılar ambulansla gittiler. Otobüsün sağ ön tekeri patladı. Şoför iyi zapt etti otobüsü, takla falan atmadık" dedi.

Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı
Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı
Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı
Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı
Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı

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Küçükçekmece, Sefaköy, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular kırık camdan çıkarıldı - Son Dakika
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