İETT’nin toplu taşıma araçlarında unutulan eşya için Haziran 2026'da yaptığı açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında hangisi yer almamıştır? - Son Dakika
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İETT’nin toplu taşıma araçlarında unutulan eşya için Haziran 2026'da yaptığı açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında hangisi yer almamıştır?

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İETT’nin toplu taşıma araçlarında unutulan eşya için Haziran 2026\'da yaptığı açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında hangisi yer almamıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında güncel olaylara ilişkin sorular, ekran başındaki izleyicilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacının karşısına İstanbul’da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalarla ilgili bir soru çıktı. İzleyiciler, İETT’nin Haziran 2026'da düzenlediği açık artırmada hangi ürünün satışa çıkarılmadığını araştırmaya başladı.

İETT’nin Haziran 2026'da düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında akvaryum yer almadı. Elektrikli süpürge, davul fırın ve dron ise açık artırmada satışa sunulan eşyalar arasındaydı. İşte sorunun doğru cevabı ve açık artırmaya ilişkin merak edilenler.

İETT’NİN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA UNUTULAN EŞYA İÇİN HAZİRAN 2026'DA YAPTIĞI AÇIK ARTIRMADA SATIŞA ÇIKARILAN ÜRÜNLER ARASINDA HANGİSİ YER ALMAMIŞTIR?

A) Elektrikli süpürge

B) Davul fırın

C) Akvaryum

D) Dron

Doğru cevap: C) Akvaryum

İETT’nin toplu taşıma araçlarında unutulan eşya için Haziran 2026'da yaptığı açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında hangisi yer almamıştır?


İETT AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN YAPILDI?

İETT’nin unutulan eşyalar için düzenlediği açık artırma, 16 Haziran 2026 Salı günü İstanbul’daki Karaköy Gar Binası’nda yapıldı. Açık artırmada İETT otobüslerinde, metrobüslerde, tramvaylarda ve duraklarda unutulan, sahibi bulunamayan ve yasal muhafaza süresi dolan eşyalar satışa çıkarıldı.

İETT AÇIK ARTIRMASINDA HANGİ ÜRÜNLER SATILDI?

Açık artırmada 21 gruba ayrılan toplam 7 bin 566 eşya satışa sunuldu. Satışa çıkarılan ürünler arasında cep telefonları, tabletler, motosiklet kaskları, olta takımları, tencereler, ütüler, def, elektrikli ısıtıcılar, elektrikli süpürgeler ve davul fırın yer aldı. Paten, gitar, abajur, dron ve saç düzleştirici gibi sıra dışı eşyalar da dikkat çekti. Açık artırmada en çok ilgiyi ise davul fırın gördü.

İETT AÇIK ARTIRMASINDAN NE KADAR GELİR ELDE EDİLDİ?

Açık artırmada 21 grubun 20'si alıcı buldu ve 7 bin 443 eşya satıldı. Satışlardan toplam 1 milyon 366 bin TL gelir elde edildi. Başlangıç bedeli 740 bin TL olarak belirlenen 123 cep telefonundan oluşan grup için ise teklif verilmedi.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Elektrikli süpürge: Toplu taşıma araçlarında unutulan elektrikli süpürgeler, açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında yer aldı.

Davul fırın: Açık artırmanın en çok dikkat çeken ürünü oldu. Yolcuların toplu taşıma araçlarında davul fırın unutması da sıra dışı bulundu.

Dron: Unutulan sıra dışı eşyalar arasında yer alan dron da açık artırmada satışa sunuldu.

İstanbulİETTSon Dakika

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SON DAKİKA: İETT’nin toplu taşıma araçlarında unutulan eşya için Haziran 2026'da yaptığı açık artırmada satışa çıkarılan ürünler arasında hangisi yer almamıştır? - Son Dakika
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