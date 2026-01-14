İEÜ Spor Yöneticiliği Sertifika Programı Başlıyor - Son Dakika
İEÜ Spor Yöneticiliği Sertifika Programı Başlıyor

İEÜ Spor Yöneticiliği Sertifika Programı Başlıyor
14.01.2026 10:30
İzmir Ekonomi Üniversitesi, spor yöneticiliği sertifika programıyla profesyonel yöneticiler yetiştirecek.

Türk sporunun gelişimine ve profesyonel yöneticilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından açılan Spor Yöneticiliği Sertifika Programı, 19 Ocak'ta start verecek. Göztepe Spor Kulübü'nün desteğiyle hayata geçen, Türkiye genelinde yoğun ilgi gören programın açılışında, spor dünyasının usta isimlerinin katılımıyla 4 panel düzenlenecek. İEÜ Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak etkinlikler, gün boyu devam edecek.

Spor alanında ilklere imza atan; sadece futbol değil birçok branşta başarılarla, zaferlerle anılan İzmir, önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacak. Katılımcılara, spor dünyasının yakından tanıdığı 30 isim tarafından 9 ayrı modülde eğitimlerin verileceği İEÜ Spor Yöneticiliği Sertifika Programı'nın açılış etkinlikleri, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu'nun konuşmalarıyla başlayacak.

Ardından da Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde günün ilk etkinliği olarak, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in de katılımıyla 'Spor Yönetiminde Profesyonel Yaklaşımlar' adlı panel düzenlenecek.

Kadınların spor yönetimindeki temsili konuşulacak

'Yeni Nesil Spor Kulübü Yönetimi' konulu ikinci panelin konuşmacıları ise, Kasımpaşa Spor Kulübü CEO'su Ceyhun Kazancı ve Altınordu Voleybol CEO'su Selim Çınar olacak. Panelin moderatörlüğünü ise İEÜ Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder yapacak. Spor spikeri Çiğdem Günal'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Spor Yönetimindeki Temsili' konulu üçüncü panelde ise, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik yer alacak.

Medyanın spora etkileri görüşülecek

Yine Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde düzenlenecek 'Spor Yayıncılığının Değişimi ve Medyanın Sporu Şekillendirişi' adlı dördüncü panelin konukları ise, NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni Fuat Akdağ ile Spor Yorumcusu Uğur Karakullukçu olacak. Panellerin yanı sıra EuroSport Genel Yayın Yönetmeni Bağış Erten, 'Spor Yayıncılığının Evrimi: Gelenekselden Dijitale ve Toplumda Spor Medyasının Rolü' konusunda; StarFan CEO'su Ertan Timuçin de 'Taraftar 4.0: Etkileşim, Sadakat ve Platformlar' hakkında konuklara deneyimlerini aktaracak.

"Spor, çok boyutlu bir alan"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir'den Türkiye geneline uzanan örnek bir sertifika programı açtıklarına dikkat çekerek, "Spor; güçlü bir ekonomi, ciddi bir yönetim anlayışı ve profesyonel bir vizyon gerektiren çok boyutlu bir alan. Üniversite olarak bu gerçeğin farkındayız. Spor Yöneticiliği Sertifika Programı ile amacımız, sporu bilimsel, etik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetecek donanımlı profesyoneller yetiştirmek. Göztepe Spor Kulübü'nün desteğiyle hayata geçen bu program, teori ile pratiği bir araya getirerek katılımcılara çok değerli bir deneyim sunacak" diye konuştu.

"Sporun kurumsallaşmasına katkı sunacak"

Program kapsamında düzenlenecek panellerin önemine de değinen Prof. Dr. Abacıoğlu, "Alanında deneyimli, spor dünyasına yön vermiş isimlerle bir araya gelmek, katılımcılarımız için önemli bir vizyon kazanımı sağlayacak. Bu programın, Türk sporunun kurumsallaşmasına ve profesyonel yönetici ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İEÜ Spor Yöneticiliği Sertifika Programı Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İEÜ Spor Yöneticiliği Sertifika Programı Başlıyor - Son Dakika
