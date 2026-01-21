IF Wedding Fashion İzmir 2027 Defileleri Başladı

(İZMİR) - IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın ilk günü, renkli ve hareketli geçti. Fuar, üç gün boyunca, ticari görüşmelerin yanı sıra gelecek yılın tasarımlarının sergilendiği defilelere ev sahipliği yapacak.

19'uncu kez kapılarını açan Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, Fuar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Fuarın ilk gününde düzenlenen 5 defilede, 2027 sezonunun gelinlik, abiye ve özel tasarım kıyafet trendleri podyuma taşındı. Gün boyu süren defileler, yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Fuarın açılış defilesini, Özbekistan'dan dünya modasına açılan Shadozi markası gerçekleştirdi. Duman Ajans Serkan ve Gökhan Duman koreografisiyle düzenlenen, 30 parçadan oluşan gelinlik koleksiyonunun sergilendiği defilede, dünyanın birçok farklı noktasından modeller aynı podyumda buluştu. Uluslararası yapısıyla dikkat çeken defile, IF Wedding Fashion İzmir'in küresel moda vizyonunu yansıttı.

Ünlü modeller podyumdaydı

Günün ikinci seansında, Maxra Govana markasının gelinlik ve abiye tasarımları podyuma taşındı. Defilede Miss Universe Türkiye 2025 unvanını taşıyan Ceren Arslan, Özge Ulusoy, Ivana Sert, Hande Deniz Uluğ da yer aldı. Duman Ajans koreografisiyle hazırlanan defilenin ardından konuşan Miss Universe'in ardından Türkiye'de ilk kez podyumda olduğunu belirten Arslan, böylesine büyük ve prestijli bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başladığı günden bu yana IF Wedding Fashion İzmir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Ulusoy, bu fuarın kendisi ve model arkadaşları için her yıl eski dostlarla buluşma noktası olduğunu belirtti.

Defilenin sunuculuğunu da yapan Ivana Sert, IF Wedding Fashion İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, mankenlik ve sunuculuğu severek yaptığını, bu enerjinin sahneye de yansıdığını söyledi. Sert, eşinin İzmirli olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz ben İzmir geliniyim. İzmir benim için çok başka bir yerde" dedi.

Güzide Duran büyük alkış aldı

Ümit Collection'ın gelinlik ve abiye koleksiyonunun tanıtıldığı defilenin koreografisini Akif Örük üstlendi. Güzide Duran, Ari Ünal, Olimpia Ahenk gibi ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı Rönesans Model Ajans'tan 40 mankenin görev aldığı defilede, 17 yıl aradan sonra podyuma dönen Güzide Duran büyük alkış aldı. Defile sonrası konuşan Duran, podyuma dönüşünün kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Podyumu özlemişim. Yaklaşık 17 yıl, neredeyse 20 yıla yakın bir aradan sonra yeniden podyumda olmak büyük bir heyecan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu. Duran, formunu sağlıklı beslenme ve düzenli sporla koruduğunu da ifade ederek, disiplinli çalışmanın başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

35. yılını IF Wedding Fashion İzmir'de kutladı

Gelinlik ve abiye modasında sektörün en güçlü markalarından biri olan White House, 35. yılını IF Wedding Fashion İzmir'de gerçekleştirdiği özel defileyle kutladı. 35. yıla özel hazırlanan koleksiyon, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı 20 profesyonel model tarafından sunuldu. Duman Ajans koreografisi ile düzenlenen defile, markanın yıllara yayılan tasarım gücünü ve İzmir ile kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Gala defilesinde peruklu final

Günün finalinde düzenlenen gala defilesinde Rojbey by Günbeyi Group koleksiyonu sahne aldı. Nizamettin Günbeyi ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Özge Ulusoy, Güzide Duran, Demet Şener, Wilma Elles, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu ünlü mankenler podyuma çıktı. Duman Ajans'ın yerli ve yabancı 30 kişilik manken kadrosuyla sahnelenen defile, görsel bir şölene dönüştü. Defilenin finalinde mankenlerin peruklarla podyuma çıkması ise gecenin en çok ilgi gören anlarından oldu. Defile sonrası duygularını paylaşan modeller, "İlk defa bu kadar farklı peruklarla çıktık, kıyafetlere çok yakıştı. Markanın ruhuna uygundu" diye konuştu.

Rojbey koleksiyonunun tasarımlarını "çok çarpıcı ve cesur" olarak nitelendiren mankenler, 19. yılındaki fuarın kendileri ve sektör için önemini de vurgulayarak, "Tekstil ve moda sektörü ileri gitsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu fuarda küçük de olsa bir katkımız olduysa ne mutlu" dedi.

"Bu fuar ve dostluklar bizim için ayrı bir değer"

Defilelerde podyuma çıkan mankenler, IF Wedding Fashion İzmir'in kendileri için aynı zamanda yıllara dayanan dostlukların yeniden buluştuğu özel bir platform olduğunu ifade ederek, "Fuar yaklaşınca herkes birbirini arıyor, kimler geliyor diye soruyor. Çünkü burada eski arkadaşlarla, aynı ekiplerle yeniden bir araya geliyoruz" diyerek, İzmir'de podyuma çıkmanın her zaman ayrı bir mutluluk olduğunu aktardı.

Fuar, sektör profesyonellerini ve moda tutkunlarını İzmir'de ağırlamaya devam ederken defilelerle de 2027 sezonunun gelinlik ve abiye trendlerini ilk kez podyuma taşıyarak moda dünyasına yön vermeyi sürdürecek.