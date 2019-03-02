Son Dakika Haberleri: Ifab'dan Futbola Yeni Kurallar

Ifab'dan Futbola Yeni Kurallar

1 saat önce

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı.

Ifab'dan Futbola Yeni Kurallar, System.String[]
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 133. toplantısını gerçekleştiren IFAB, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

IFAB'dan yapılan açıklamada, elle oynama pozisyonlarının masaya yatırıldığı belirtilerek, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda golün geçerli sayılmayacağı, futbolcunun gol atma şansı yakalaması durumunda da pozisyonun devam etmeyeceği kaydedildi.

Futbolda zaman geçirmenin önüne geçmek isteyen IFAB, oyuncu değişiklikleri sırasında çıkan futbolcunun kendisine en yakın yerden oyun alanını terk etmesine karar verirken, centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart gösterilebilmesi kuralını getirdi.

Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncularının baraja en az bir metre uzakta olmasını kararlaştıran IFAB, topun hakeme çarpmasının da aralarında yer aldığı belli koşullarda hakem atışı yapılması değişikliğini kabul etti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bundan sonra futbolun bir parçası olacağının vurgulandığı açıklamada, FIFA'nın bu konuda IFAB'a tam destek vereceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Aberdeen, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan, Dudak Dolgusuyla Estetiğin Dozunu Kaçırdı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Barajda Rakip Futbolcuların Durmasını Engelleyecek

Volkan Demirel, Fenerbahçe Tribünlerine Tepki Gösterdi TFF Başkanlığı İçin Adı Geçen Saffet Sancaklı, Fenerbahçe-Ç. Rizespor Maçını Tribünden Takip Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 21:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ifab'dan Futbola Yeni Kurallar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]