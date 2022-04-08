İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı

08.04.2022 16:13

İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandıSAKARYA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı

SAKARYA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Nisan Salı günü Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yan yana olan Ç.G. (54); kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T. Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ç.G. tutuklanırken, şüpheliye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise serbest bırakıldı.

İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı
İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı
İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı
İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı
İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı

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İftar vakti aile katliamı yapan şahıs yakalandı: Kardeşini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü İftar vakti aile katliamı yapan şahıs yakalandı: Kardeşini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü SAKARYA'DA İFTAR SAATİ EVDE KATLİAM YAPTI: AĞABEYİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ SAKARYA'DA İFTAR SAATİ EVDE KATLİAM YAPTI: AĞABEYİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İftar vakti aile katliamı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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