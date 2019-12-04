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Iğdır 'annem babam ile kitap okuyorum' projesi

6 saat önce

'Annem babam ile kitap okuyorum' projesiIğdır'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nun 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Ogan, 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini hayata geçirdi.

'Annem babam ile kitap okuyorum' projesi

Iğdır'ın Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu'nun 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Ogan, 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, okul sonrası evlerine giden öğrenciler, aileleriyle kitap okuyor. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için projeyi hazırladğını belirten Ogan, Bu proje ile çocuklar aileleriyle daha fazla zaman geçiriyor ve birlikte kitap okuyorlar dedi.

Melekli Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeri Özkan Oğan, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için proje hazırladı. Oğan, ailelerlerle birlikte kitap okunmasını amaçlayan 'Annem babam ile kitap okuyorum' projesini öğrencileriyle birlikte hayata geçirdi. Okuldan eve giden öğrenciler, aileleriyle birlikte akşam belirledikleri bir saatte kitap okumaya başladı.

Projeyle hem çocukları okumaya teşvik etmek ve hem de babaların çocuklarıyla vakit geçirmesini sağlamayı amaçladığını belirten Özkan Oğan, Bu proje kapsamında sınıf öğretmeni olarak bazı günler bu okuma programına eşlik ederek aileler ile etkileşimi daha daha da arttırıyorum. Hem çocuklar hem de aileler kitap okuma alışkanlığı kazandı. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları az, velilerimiz ise hiç okumuyor. Bu proje ile çocuğum okusun diyen veli mecburi çocuğu ile kitap okuyor. Çocuklarda baba ve annelerini beraber kitap okumaya zorluyor diye konuştu.

Aileleriyle birlikte kitap okumaktan memnun olan çocuklar, etkinliğin çık faydalı olduğunu belirtirken veliler ise kahvede oturup zaman geçirmektense çocuklarla birlikte kitap okumanın daha keyifli olduğunu ifade etti.

Iğdır 'annem babam ile kitap okuyorum' projesi

Melekli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:22 Kaynak: DHA
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