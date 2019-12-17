Iğdır aşk engel tanımadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır aşk engel tanımadı - Son Dakika

Iğdır aşk engel tanımadı

6 saat önce

Aşk engel tanımadıIğdır'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

Aşk engel tanımadı

Iğdır'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

Iğdır Ağız ve Diş Hastanesinde memur olarak çalışan Mine Gül ile Iğdır Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışan Şenol Bat, birbirlerine aşık oldu. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çift, evlenme kararı alarak, düğünle evlendi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Nevruz Erez, Ağız ve Diş Hastanesi Müdürü Hasan Çakır ve gelinin ağabeyi eski Baro Başkanı Kurban Gül'ün nikah şahidi olduğu düğünde çift, davetlilerle doyasıya eğlendi.

Iğdır aşk engel tanımadı

Mine Gül, Memur, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşk engel tanımadı! Birbirlerine aşık olan çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi
Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:05 Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
00:05 Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu - Son Dakika
00:05 Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2019 - Son Dakika
23:56 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:08:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır aşk engel tanımadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]