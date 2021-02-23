Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı

23.02.2021 21:37
Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı, System.String[]

Iğdır'da yeni yavrulayan 2 koyunu çalan 7 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Iğdır'da yeni yavrulayan 2 koyunu çalan 7 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kente bağlı Halfeli beldesinde bir çiftçiye ait küçükbaş hayvan sürüsünden yeni doğum yapmış 2 koyun çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen JASAT ekibi, çalınan koyunların bulunması için çalışma başlattı.

Hoşhaber beldesinde arama yapan JASAT ekibi, çalınan 2 koyunu başka bir sürüde bularak sahibine teslim etti.

Koyunları çaldığı belirlenen 7 kişi ise jandarmaya götürüldü.

Halfeli, Doğum, JASAT, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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