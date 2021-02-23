Iğdır'da 2 koyunu çalan 7 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Iğdır'da yeni yavrulayan 2 koyunu çalan 7 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kente bağlı Halfeli beldesinde bir çiftçiye ait küçükbaş hayvan sürüsünden yeni doğum yapmış 2 koyun çalındı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen JASAT ekibi, çalınan koyunların bulunması için çalışma başlattı.
Hoşhaber beldesinde arama yapan JASAT ekibi, çalınan 2 koyunu başka bir sürüde bularak sahibine teslim etti.
Koyunları çaldığı belirlenen 7 kişi ise jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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