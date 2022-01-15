Iğdır'da 40 yıldır yaşanan tapu sorunu belediyenin girişimiyle çözüldü - Son Dakika

Iğdır'da yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen tapu tahsisi sorunu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in girişimiyle çözüldü.

Vali Sarıibrahim, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 40 yıldan fazla süredir yaşanan tapu tahsis sorununu çözdüklerini söyledi.

Kentte tapu sorunu olan yaklaşık 400 parselin bulunduğunu ifade eden Sarıibrahim, şunları belirtti:

"Bu olayı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta ilk başta dört tane tapu tahsisinin devrini yapacağız. Hem belediyedeki arkadaşlarım hem de Milli Emlak'ta çalışan arkadaşlarıma bu işteki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bir yıldır bu iş için hepimiz büyük emek harcadık. Neredeyse 40 yıldır birçok vatandaş bu konudan dolayı muzdarip. Tapu tahsisi bekleyen 400 civarında vatandaşımız daha var ve bunların varislerinin haklarını da en kısa zamanda vereceğiz."

Sarıibrahim, sorunu yaşayanların tapu tahsisinden kaynaklı haklarını, mülkiyet tapusuna çevirmek suretiyle hak sahiplerine vereceklerini belirterek, konunun 1980'li yıllardan itibaren kentin kronikleşmiş problemlerden biri olduğunu dile getirdi.

Devletin meseleleri sürüncemede bırakmayıp çözdüğünü vatandaşa göstermiş olduklarını anlatan Sarıibrahim, "Şehrin farklı bölgeleriyle ilgili imar alanında çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki aylarda farklı zaman dilimlerinde bölge bölge çalışmaları bitireceğiz. Özellikle Konaklı ve 7 Kasım mahalleleriyle ilgili çalışmalar bittiğinde, ne kadar özverili çalıştığımızı herkes görecek. Yaz aylarında bu mahallelerdeki çalışmalarımızı da bitirmiş olacağız." diye konuştu.