Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı ve yer temin edildiği belirlendi.
Ekiplerce sürdürülen yaklaşık 2 aylık araştırma, çalışma, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?