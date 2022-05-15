Iğdır'da kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da kablo hırsızları tutuklandı

15.05.2022 10:21
Iğdır'da kablo hırsızları tutuklandı

Iğdır'da meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Iğdır'da meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Iğdır merkez Suveren köyü ile çevre köylerde telefon ve internet kablolarının çalınması ihbarı sonrası Iğdır İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası akşam vakti operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Suveren köyünde kabloları çalanlara suçüstü yaptı. Yaklaşık 150 metre kablo çalan şahıslar kabloları kamyonete yüklerken Jandarma duruma el koydu. Olayı gerçekleştiren A.K., K.K, Ü,K, M.K, ile İ.A suçüstü yakalandı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.K içinde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu A.K. de yakalandı. Kablo hırsızlığı yapan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

YORUMLAR
500
Jandarma ekipleri stant açtı, vatandaşları bilgilendirdi Jandarma ekipleri stant açtı, vatandaşları bilgilendirdi Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği Jandarmadan 'Engelliler Haftası' etkinliği

İl Jandarma Komutanlığı, Suveren Köyü, Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler
10:07 Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı! "Annemi desteklediğimiz için bizi öldürmeye çalıştılar"
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
09:31 New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 10:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement