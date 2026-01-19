Iğdır'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

(IĞDIR) - Iğdır'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 68 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapalı yolların toplam uzunluğunun ise 376 kilometre olduğu bildirildi.

Iğdır merkezde yılın üçüncü karı yağdı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarını kardan temizleyerek güne başladı.

Vatandaşlardan Tanrıverdi Akbulut, kar yağışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kar yağışına sevindik. Kirli havayı temizledi. Kar berekettir. Yağan kardan dolayı herkes mutlu. Özellikle çiftçiler için faydalı oldu. Aynı zamanda havanın temizlenmesine katkı sağladı" dedi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Iğdır Havalimanı Müdürlüğü ekipleri de dün geceden bu yana uçakların güvenli iniş ve kalkış yapabilmesi için pistlerde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.