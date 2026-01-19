Iğdır'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Iğdır'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

19.01.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da etkili kar yağışı 68 köy yolunu kapattı, vatandaşlar sevinçle karla karşılaştı.

(IĞDIR) - Iğdır'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 68 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapalı yolların toplam uzunluğunun ise 376 kilometre olduğu bildirildi.

Iğdır merkezde yılın üçüncü karı yağdı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarını kardan temizleyerek güne başladı.

Vatandaşlardan Tanrıverdi Akbulut, kar yağışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kar yağışına sevindik. Kirli havayı temizledi. Kar berekettir. Yağan kardan dolayı herkes mutlu. Özellikle çiftçiler için faydalı oldu. Aynı zamanda havanın temizlenmesine katkı sağladı" dedi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Iğdır Havalimanı Müdürlüğü ekipleri de dün geceden bu yana uçakların güvenli iniş ve kalkış yapabilmesi için pistlerde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:16:11. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.