Iğdır'da Kayısı Festivali
24 dakika önce
Iğdır'da üç gündür devam eden Kayısı Festivali, Moğollar Grubu'nun verdiği konserle son buldu.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:15 Kaynak: AA
'da üç gündür devam eden Kayısı Festivali, Moğollar
Grubu'nun verdiği konserle son buldu.
Iğdır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivalin üçüncü gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Etkinlikler Kürt sanatçı Gülsen Meddar konseriyle başladı ve festival alanından bulunan vatandaşlara kayısı dağıtıldı.
Daha sonra Kafkas dans ekibinin gösterisiyle devam eden programda, Iğdırlı sanatçı Cevdet Bağça sahne aldı. Yağan
yağmura rağmen ilerleyen saatlere kadar devam eden program, sanat hayatlarında 51. yılını dolduran Moğollar Grubu'nun verdiği konserle sona erdi
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