Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kayısı Festivali
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır'da Kayısı Festivali

24 dakika önce

Iğdır'da üç gündür devam eden Kayısı Festivali, Moğollar Grubu'nun verdiği konserle son buldu.

Iğdır'da üç gündür devam eden Kayısı Festivali, Moğollar Grubu'nun verdiği konserle son buldu.
Iğdır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivalin üçüncü gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Etkinlikler Kürt sanatçı Gülsen Meddar konseriyle başladı ve festival alanından bulunan vatandaşlara kayısı dağıtıldı.
Daha sonra Kafkas dans ekibinin gösterisiyle devam eden programda, Iğdırlı sanatçı Cevdet Bağça sahne aldı.
Yağan yağmura rağmen ilerleyen saatlere kadar devam eden program, sanat hayatlarında 51. yılını dolduran Moğollar Grubu'nun verdiği konserle sona erdi
Iğdır'da Kayısı Festivali
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:15 Kaynak: AA
Moğollar, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Şener Şen cüzdanındaki indirimli akbille dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması İmar Barışı başvuru tarihi uzatıldı Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 01:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kayısı Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]