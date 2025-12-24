Iğdır'da Leylekler Kışı Geçiriyor - Son Dakika
Yerel

Iğdır'da Leylekler Kışı Geçiriyor

24.12.2025 23:24
Iğdır'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle leylekler göç etmeden kalıyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde kış şartları etkisini gösterirken, Iğdır'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, her yıl göç eden leylekler Iğdır'dan ayrılmadı.

Yaklaşık 100'e yakın leylek, normal şartlarda havaların soğumasıyla birlikte sıcak ülkelere göç ederken, bu yıl da ılık geçen hava koşulları nedeniyle yuvalarında kalmayı tercih etti. Elektrik direkleri, cami kubbeleri ve yüksek binaların üzerine yuva yapan leylekler, yeni yıla da Iğdır'da girmeye hazırlanıyor.

Vatandaşlar, son yıllarda iklim şartlarında ciddi değişiklikler yaşandığına dikkat çekerek, "Bu yıl Iğdır'da kar yağmadı, havalar oldukça güzel geçti. İklimler değişmiş durumda. Leylekler son üç-dört yıldır havanın kurak ve sıcak geçmesi nedeniyle göç etmiyor. Eskiden kış gelince giderlerdi, bu yıl misafir oldular. Ancak kuraklık büyük bir sıkıntı." dedi.

Konuyla ilgili konuşan Yüksek Ziraat Mühendisi ve Yaban Hayatı uzmanı- ornitolog Mete Türkoğlu, şunları söyledi:

"Iğdır'ın sembolü olan leylekler, kışın bile buradan göç etmemektedirler. Çünkü bunun sebebi de Aras Nehri ve  Karasu Nehri'nden gelen biyolojik çeşitliğin, besin zincirinin bol olması ve diğer illerdeki sulak alanların donması sebebiyle Iğdır'da konumlanmaktadırlar. Şu anda yüzlerce leylek sayabiliriz. Leyleklerin 3/1, yani yüzde 30'u Iğdır'dan göç etmeden yaşayabilmektedirler. Doğu Anadolu Bölgesinde Iğdır'da havanın  bütün illere göre daha ılıman olması ve Araz-Karasu nehirleriyle  beslemesi sebebyle besin bolluğundan dolayı leylekler burayı kışın bile göç etmeden geçirebiliyorlar. Kısaca şunu diyebiliriz, leylekler 3/1 yani yüzde 30'u ığdır'dan göç etmeden yaşayabilmektedirler. Bu da besin bolluğunun ne kadar  çok olduğunu göstergesidir. Doğu Anadolu'daki diğer illerde donan sulak alanların olması nedeniyle, Iğdır'da don olayının fazla yaşanmaması, leyleklere ve diğer kuşlarına buraya gelmesine katkıda bulunmaktadır."

Uzmanlar ise leyleklerin göç etmemesinin, iklim değişikliğinin ve mevsimsel dengesizliklerin doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıkça gösterdiğini belirtiyor. Özellikle kış aylarında görülmeyen bu tablo, hem bölge halkının hem de doğa gözlemcilerinin dikkatini çekiyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Iğdır, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
