Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı

25.05.2022 15:43
Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı

Iğdır'da bir binanın önünde görülen silahlı kişi ve gözcülük yapan şahıs, duydukları ses üzerine kaçtı.

Iğdır'da bir binanın önünde görülen silahlı kişi ve gözcülük yapan şahıs, duydukları ses üzerine kaçtı. Şahısların hırsızlık yapmak istedikleri öne sürüldü.

Olay, Iğdır Karaağaç Mahallesi'nde bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde 2 kişi, bir binanın önüne geldi. Hırsızlığa geldikleri iddia edilen şahıslardan biri elinde silahla bahçeye girerken, diğeri dışarda gözcülük yaptı. Bahçeye giren ve elinde silah olan kişi, ses gelince dışarda gözcülük yapan şahısla birlikte ile kaçarak kayboldu.

Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - IĞDIR

Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı
Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı

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Kaynak: İHA

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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