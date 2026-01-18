Iğdır'da Temizlik Personeli Krizi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, il genelindeki okullarda İŞKUR üzerinden çalışan temizlik personellerinin görev sürelerinin dolacak olduğunu ifade ederek, İŞKUR üzerinden ivedilikle yeni görevlendirmelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Çiğdem, yaptığı açıklamada, Iğdır genelindeki okullarda İŞKUR üzerinden çalışan temizlik personelinin görev sürelerinin dolacağını ve 2 Şubat itibarıyla birçok okulda temizlik elemanı kalmayacağını ifade etti.

Bu durumun eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Çiğdem, yaşanacak sıkıntının şimdiden öngörülebildiğini belirtti.

"Kış şartlarındayız. Okul bahçeleri karlı, zeminler çamur içinde. Temizlik yapılmadığında çocuklarımız çamurlu ayakkabılarla sınıflara giriyor. Tuvaletler, sınıflar, ortak alanlar düzenli temizlenemez hale geliyor" diyen Çiğdem, bazı okullarda okul müdürlerinin kar temizlediğini, hatta tuvaletleri yıkadığını belirtti.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getiren Çiğdem, "Okul müdürlerinin kürekle kar temizlemesi ya da tuvalet yıkaması bir çözüm değil, aksine sistemin tıkandığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Ara tatil sürecinde okullarda fiili bir eğitim ortamı olmadığını hatırlatan Çiğdem, ara tatilin hemen ardından temizlik personelinin göreve başlamamasının eğitimi aksatacağını söyledi. Çiğdem, bu nedenle kamuoyunun, bürokrasinin ve siyasetin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İŞKUR üzerinden ivedilikle yeni alımların yapılması gerektiğini söyledi.