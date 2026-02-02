Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretine" yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretine" yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, icra edilen operasyonda; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.A. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı.

Metamfetamin maddesi, Esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 9 mm fişek ve 10.285 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. - IĞDIR