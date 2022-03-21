Iğdır'daki Nevruz kutlamalarında sanatçı Koray Avcı sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Iğdır'daki Nevruz kutlamalarında sanatçı Koray Avcı sevenleriyle buluştu

21.03.2022 22:29
Iğdır'daki Nevruz kutlamalarında sanatçı Koray Avcı sevenleriyle buluştu

Türk dünyasında "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak görülen Nevruz Bayramı, Iğdır'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk dünyasında "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak görülen Nevruz Bayramı, Iğdır'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Iğdır Valiliği ve Belediye Başkanlığının organize ettiği kutlama programında, sanatçı Koray Avcı sahneye çıktı.

Kazım Karabekir Spor Salonunda yapılan konsere yoğun katılım oldu. Birbirinden güzel eserleri seslendiren Avcı, Nevruz Bayramı coşkusunu sevenleriyle birlikte yaşadı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, etkinlikte yaptığı konuşmada, hava muhalefeti nedeniyle konseri kapalı alanda yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu durumdan dolayı salon dışında kalan vatandaşlardan özür dileyen Sarıibrahim, "Bir dahaki sene açık hava da yine Koray Avcı'yı sizlerle buluşturacağız. Bu etkinlerimizde bizleri yalnız bırakmayan sanatçılarımıza ve siz müzikseverlere teşekkür ederim, hepinizin Nevruz Bayramı kutlu olsun." dedi.

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Nevruz Bayramı, Koray Avcı, Iğdır, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'daki Nevruz kutlamalarında sanatçı Koray Avcı sevenleriyle buluştu - Son Dakika


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