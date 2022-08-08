Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler sürerken, sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'dan 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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