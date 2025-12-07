Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe (Melih Akyüz dk. 86), Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Özder Özcan dk. 73), Bruno (Koita dk. 73), Conte, Mendes (Abdul Malik Yılmaz dk. 86), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Suarez dk. 46), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu
Yedekler: Dorin Rotariu, Ahmet Engin, Sinan Bolat, Eyüp Akcan, Serkan Asan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Demir Yavuz dk. 77), Hasan Alp Kaya, Aslan Atay (Ali Arda Yıldız dk. 46), Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Doğuhan Asım Dübüş dk. 89), Ahmet Arda Birinci (Mert Menemencioğlu dk. 67), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Kayra Saygan dk. 77), Yusuf Buğra Demirkıran, Halil Eray Aktaş
Yedekler: Aykut Sarıkaya, Ahmet Yılmaz,Oktay Çimen
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
Goller: Fofana (dk. 7), Gianni Bruno (dk. 32, 64 ve 69) (Iğdır FK), Sefa Gülay (dk. 56) (Adana Demirspor) - IĞDIR
Son Dakika › Spor › Iğdır FK Adana Demirspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?