
Iğdır FK, Aliağa FK ile Berabere Kaldı

24.12.2025 17:18
Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK, Aliağa FK ile 2-2 berabere kaldı; hedef ligde başarı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Aliağa FK ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, öncelikli hedeflerinin lig olduğunu belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası gruplarında da alabildiğimiz kadar puan alıp gidebildiğimiz yerlere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, takım olarak tarihlerinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldıklarını ve bundan dolayı maça iyi başlamak istediklerini söyledi.

Karşılarında genç ve mücadele eden bir takımın olacağını önceden bildiklerini aktaran Üzülmez, "Oyuna iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Biraz da hatalarımız oldu. Özellikle geçiş oyunlarında rakibimize pozisyon verdik ve arkasından yediğimiz bir gol var tabii ki, ondan sonraki süreçte zaten Özder'in müthiş golüyle oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha baskılı şekilde bir mücadele olarak geçti ve Rotariu'nun müthiş golü, Ahmet İlhan'ın müthiş golüyle 2-2 bitti." ifadelerini kullandı.

Maçta genç oyunculara fırsat vermeye çalıştığını anlatan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Bizim öncelikli olarak hedefimiz ligdir ama gruplarda da alabildiğimiz kadar puan alıp gidebildiğimiz yerlere kadar gitmek istiyoruz. İbrahim Üzülmez olarak bu camiayı hakikaten Süper Lig hedefinden uzaklaştırmamak için o hedefimize daha çok yoğunlaştığımızı düşünüyorum. Bugünkü maçta da genç oyuncularımıza fırsat verdik. Bir rotasyon içerisinde saha içinde yer aldık. Az süre alan oyuncularımıza fırsat vermeye çalıştık. Oyuncularımız da elinden gelen gayreti gösterdi. Hatalar var mı, var. Özellikle ortak dediğimiz ikinci topları kazanma konusunda biraz daha gerideyiz. O toplarda biraz daha agresif olmamız lazım, biraz daha net gitmemiz lazım."

Üzülmez, maçta yararlanamadıkları 2-3 net pozisyonlarının olduğunu, ligde de bu anlamda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Bu karşılaşmanın ardından ligdeki Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına odaklanacaklarını söyleyen Üzülmez, "Gelişmeye daha çok devam edeceğiz, kendimizi daha çok geliştireceğiz. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız ve ondan sonra yapacağımız takviyelerle beraber bu camiayı inşallah hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Aliağa FK cephesi

Aliağa FK Teknik Direktörü Ramazan Altıntepe ise İzmir'i kupada temsil eden tek takım olduklarına işaret ederek, "Bunun için de çok mutluyuz. Buraya gelirken dedik, güzel futbol, iyi mücadele, birlikte oynama. Sahada futbolcu kardeşlerim elinden geleni yaptı. Buradan galip de gidebilirdik ama bir puan da çok iyi. Bugün iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum. İzmir'i en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

