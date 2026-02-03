Iğdır FK'dan 6-0'lık Zafer - Son Dakika
Spor

Iğdır FK'dan 6-0'lık Zafer

Iğdır FK\'dan 6-0\'lık Zafer
03.02.2026 17:03
Iğdır FK, Antalyaspor'u 6-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanı kazandı. Teknik sorumlular değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında oynanan, Iğdır FK- Antalyaspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Iğdır FK, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Iğdır FK'nın 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Sorumlusu Kenan Koçak, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Biz başarı için her ne gerekiyorsa, 3 puanlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen nasipten ötesi olmuyor ama bizim sorumluluğumuz; kupa ya da lig fark etmeksizin, hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar Iğdırspor'un başarısı için var gücümüzle çalışmak. Bugün takımımın konsantrasyonundan, verdiği emekten ve çalıştığımız prensipleri sahaya yansıtmasından son derece memnunum. İstediğim izlenimleri gördüm. Kupada 3 puanı hanemize yazdırdığımız için takımımı tebrik ediyorum" dedi.

Alaattin Gülerce: "Kupada bir hedefimiz yok"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce ise kupada hedeflerinin olmadığını ifade etti. Gülerce, "Kupadaki üçüncü karşılaşmamızı oynadık. Buraya tamamen gençlerden oluşan bir kadroyla geldik. Amacımız, genç oyuncularımızın bu seviyedeki maçları nasıl oynadığını görmek ve A takımda yer alan gençlerimizin süre alarak maç eksikliklerini gidermesiydi. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da bu karşılaşma gençlerimiz için önemli bir tecrübe oldu. Kupada bir hedefimiz yok. Bizim için önemli olan ligdir. Bundan sonraki lig maçlarına en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Antalyaspor, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK'dan 6-0'lık Zafer

SON DAKİKA: Iğdır FK'dan 6-0'lık Zafer - Son Dakika
