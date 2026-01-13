Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Perşembe günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından maç için İstanbul'a gidecek.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
