Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, ligin 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı için çalışmalara devam etti.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde hazırlık yapan yeşil-beyazlı ekip, çeşitli çalışmalar yaptı.
Antrenmanda yeni transferler Atakan Çankaya, Leandro Bacuna ve Wenderson Tsunami de yer aldı.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?