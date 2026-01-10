Iğdır FK, Sarıyerspor'a Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Iğdır ekibi, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çalıştı.
Alagöz Holding Iğdır FK, son antrenmanında taktik çalışması yaptı.
