Iğdır Havalimanı'nda 2025 Uçuş Verileri Açıklandı

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda, 2025 yılı içerisinde 388 bin 429 yolcu uçtu.

Türkiye'nin en doğusundaki havalimanı olan Şehit Bülent Aydın Havalimanında, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı noktalara 2 bin 486 uçuş gerçekleştirildi.

Toplamda 4 bin 2 ton da kargo, posta ve yükün taşındığı uçuşlarda 388 bin 429 yolcu da seyahat etti.