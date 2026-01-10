Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda, 2025 yılı içerisinde 388 bin 429 yolcu uçtu.
Türkiye'nin en doğusundaki havalimanı olan Şehit Bülent Aydın Havalimanında, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı noktalara 2 bin 486 uçuş gerçekleştirildi.
Toplamda 4 bin 2 ton da kargo, posta ve yükün taşındığı uçuşlarda 388 bin 429 yolcu da seyahat etti.
Son Dakika › Güncel › Iğdır Havalimanı'nda 2025 Uçuş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.