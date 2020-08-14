Iğdır, havası en kirli il çıktı - Son Dakika

Iğdır, havası en kirli il çıktı

IĞDIR, Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 4 yılda havası en kirli il oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş, "Hava kirliliği önleme planının geliştirilmesi kapsamında sunulan önlemlerin tamamı hayata geçirilerek, tedbirlerin etkinliğinin artırılması için gereken çalışmalar bakanlığımız ve il müdürlüğümüzce yapılmaya devam etmektedir" dedi.

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller olarak Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa öne çıktı. İstanbul'da ise Sultangazi, Alibeyköy ve Kağıthane'nin hava kalitesi alarm verirken Kandilli, Büyükada ve Şile temiz havası ile kayıtlara geçti.

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bektaş açıklamasında şunlara yer verdi:

"İlimizde hava kalitesinin iyileştirmesi amacıyla 'Temiz Hava Eylem Planı' kapsamında, Serhat Kalkınma Ajansı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yapmış olduğu 'Iğdır Hava Kirliliği Kaynaklarını Arıyor' projeleri ile ilimizdeki hava kirliliği parametreleri akademik olarak araştırılmıştır. Hava kirliliği önleme planının geliştirilmesi kapsamında sunulan önlemlerin tamamı hayata geçirilerek ısınma amaçlı kullanılan yakıt türünün kontrolü, yıkama sistemlerinin iyileştirilmesi, binalarda mantolama, ateşçilerin eğitimi, motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirlilik yüklerinin azaltılması, doğalgazın şehrin tamamında kullanılması ve şehrin alt yapısı sistemlerinin (içme suyu ve kanalizasyon) değiştirilmesine ilişkin tedbirlerin etkinliğinin artırılması için gereken çalışmalar bakanlığımız ve il müdürlüğümüzce yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir."

Havanın çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mehmet Beyoğlu, "Şuanda hava çiçek gibi, kirlilik yok" derken, taksici Bayar Akar ise "Yüz bin nüfuslu ilde her taraf yemyeşil fakat kirli havası var. Biz de rahat ve temiz hava almak istiyoruz. Yetkililerimiz bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu.

Kışın hava kirliliğinin çok fazla olmasından yakınan Ekber Çöllü de "Bu hava kirliliğinden rahatsızlanan ve hatta ölen insanlar var. Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin havası en kirli il Iğdır" dedi. Mustafa Hancıoğlu ise Iğdır'ın havasının çok kirli olduğunu bununda sebebinin doğalgazın çok yaygın olmamasına bağladı. Hancıoğlu, temiz havaya hasret kaldıklarını bildirdi.