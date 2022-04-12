Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Iğdır'ın Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki Kürk bölgesinde Yaşar Karadağ'a ait tarlada bugün meydana gelen olayda, bölgeden geçen bir kişi yerde yatan 2 kişiyi gördü.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yanlarına gittiğinde silahla vurulduğu anlaşılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini gören kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.