Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz - Son Dakika
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Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz

01.04.2022 21:27

Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarma tarafından "Tim Jandarma" isimli çizgi film izletilerek hediyeler dağıtıldı.

Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz

IĞDIR - Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarma tarafından "Tim Jandarma" isimli çizgi film izletilerek hediyeler dağıtıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personelleri Türkiye- Ermenistan sınırındaki, Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette Jandarma ekibi öğrencilere, jandarmanın tanıtım filmi ile Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı "Tim Jandarma" isimli çizgi filmini izletti.

Çocuklar ile birlikte çizgi filmi izleyen jandarma ekibi, daha sonra öğrenciler ile birlikte pasta kesip eğlenerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz
Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz
Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz

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Jandarma, Iğdır, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'ın sınır köyündeki öğrencilere jandarmadan sürpriz - Son Dakika
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