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İGSAŞ / Karasu: Doğru gübre kullanımı tarımsal verimi artırır

7 saat önce

İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi (İGSAŞ) Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, doğru gübre kullanımının tarımdaki verimliliği artırdığını söyledi.

İGSAŞ / Karasu: Doğru gübre kullanımı tarımsal verimi artırır, System.String[]
İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi (İGSAŞ) Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, doğru gübre kullanımının tarımdaki verimliliği artırdığını söyledi.

İGSAŞ'ın "Tarımda Verimlilik" araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de belli başlı bitkisel ürünlerin dekar başı üretimi yaklaşık yüzde 30 arttığını belirten Karasu, "TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre, Türkiye'de buğday, pamuk, mısır, gibi belli başlı ürünlerin dekar başına üretimleri son 10 yılda yüzde 24 ila yüzde 55 arasında artış gösterdi" dedi ve ekledi:

"Üretimin en yüksek olduğu buğdayda, 2008 yılında 80 milyon dekarın üzerinde gerçekleşen ekilen alan 2018'de 73 milyon dekar seviyesine gerilerken, toplam üretim ise 17.8 milyon tondan 20 milyon tona yükseldi. Dekar başına alınan üretim ise 2008 yılında 220 kilogram iken, bu rakam 2018 yılında 274 kilograma çıktı. Toplam rakamlara baktığımızda da yüzde 30'a yakın bir verimlilik artışında söz etmek mümkün."

Dünya Bankası verilerine göre, 2018 yılında Türkiye'nin yaklaşık 46 milyar dolarlık bir tarımsal üretime imza attığına işaret eden Karasu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında her sektörde olduğu gibi tarımda da yüksek verimliliği yakalaması kritik öneme sahip. Doğru gübre kullanımının yaygınlaşmasıyla, tarımdaki verimlilik üçe, dörde katlanabilir Bugün yaklaşık 50 milyar dolar olan tarımsal üretimimiz doğru tarım uygulamalarıyla orta vadede 100 milyar dolara ulaşabilir."


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Karasu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:21 Kaynak: DHA
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