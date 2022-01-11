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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden tarımsal alanda İHA kullanımıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden tarımsal alanda İHA kullanımıyla ilgili açıklama

11.01.2022 10:09
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden tarımsal alanda İHA kullanımıyla ilgili açıklama

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, insansız hava araçlarının (İHA) genel müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün ve zararlı organizmalar dışında başka bir alanda kullanılamayacağı uyarısında bulundu.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, insansız hava araçlarının (İHA) genel müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün ve zararlı organizmalar dışında başka bir alanda kullanılamayacağı uyarısında bulundu.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, İHA sistemlerinin son yıllarda zirai mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında kullanılmaya başlandığını belirtti.

Zirai mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında kullanılacak insansız hava aracı sistemlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ilgili mevzuat kapsamında yetkili otoritelerden tescil, kayıt ve izin konularında gerekli yeterliliğin sağlanması ve ruhsat sahibi firma ve kullanıcısının bunları belgelendirmesi gerektiğini anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılacak İHA'lar, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden sistemler olacaktır. İHA sistemleri ile ilgili il müdürlüklerinden izin alınması gerekmektedir. İHA sistemleri ile yapılan bitki koruma ürünü uygulamaları müdürlüklerimizce, uygulama esnasında veya uygulama sonrasında kontrol edilecektir. İHA sistemleri ile zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında, mera, meskun mahal ve sulak alanlar ile sınırları arasında en az 3 kilometrelik emniyet mesafesi bırakılacaktır. Uygulama yapacak kişilerin İHA sistemlerine ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda oluşturulan kayıt sistemine kaydolması ve bunu belgelendirmesi gerekecektir."

Çiftçilerin İHA kullanımının izinlerle sınırlandırıldığına işaret eden Sağlam, "İHA'lar, genel müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün, zararlı organizmalar dışında başka bir alanda kullanılmayacaktır. Aksi durumun tespiti halinde Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik ve sivil havacılık alanındaki mevzuatta belirtilen hükümlere göre yaptırım uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

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İbrahim Sağlam, Samsun, Tarım, Bitki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden tarımsal alanda İHA kullanımıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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