İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! - Son Dakika

İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!

09.05.2021 09:37
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!, System.String[]

İstanbul'daki fırıncı, ihaleye girebilecek rakip fırıncılar hakkında bilgi toplamak için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Kendini polis olarak tanıtan fırıncı, gittiği fırınlarda bilgi toplamak isterken yakayı ele verdi.

Askeriyeye ekmek satan fırıncı M.Y. (37), ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Sultanbeyli'de fırıncılık yapan M.Y., geçen çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Reyhanoğlu Caddesi'ndeki kendisine rakip olarak gördüğü fırına gitti. Cebinden çıkardığı bir kartı fırın çalışanına gösteren M.Y. kendisini polis olarak tanıttı.

FIRIN ÇALIŞANI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Hürriyet'in haberine göre fırında ne kadar ekmek çıktığını, kaç araçla dağıtım yaptıklarını, iş yeri sahibinin hangi firmalarla çalıştığını sordu. Rakip fırın hakkındaki istihbaratını tamamlayan M.Y. fırından ayrıldı, ancak fırın çalışanı durumdan şüphelendi. Fırının sahibi geldiğinde, başından geçenleri tek tek anlattı. Fırın sahibi "Bu işte bir tuhaflık var" diyerek polisi aradı.

POLİS OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisler ihbar üzerine fırına geldi. Fırın sahibi yaşananları polise anlattı. Fırına gelip istihbarat toplayan kişinin polis olmadığı böylelikle ortaya çıktı. Fırının güvenlik kameralarını inceleyen polisler, görüntülerdeki kişinin M.Y. olduğunu anladı. M.Y. aynı gün gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SAHTE GİRİŞ KARTI ÇIKTI

M.Y.'nin üzerinden, kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birliklere ekmek dağıtan kardeşi F.Y. adına düzenlenmiş 'Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı' çıktı. M.Y.'nin aynı gün başka bir fırına daha giderek fırın sahibi ve fırına ait araçlarla ilgili kendisini polis olarak tanıtarak bilgi aldığı anlaşıldı. Hakkında 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!

Hürriyet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Otoyol kenarında kadına şiddet! Yanındaki kız çocuğuna aldırmadan acımasızca darbetti Otoyol kenarında kadına şiddet! Yanındaki kız çocuğuna aldırmadan acımasızca darbetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti

Son Dakika Haberleri
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı         
10:14
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! 12.5 yıl hapsi isteniyor Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! 12.5 yıl hapsi isteniyor         
10:08
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Bella Hadid, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medyasından verdi veriştirdi Bella Hadid, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medyasından verdi veriştirdi         
02:41
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 10:22:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement