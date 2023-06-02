İhbara giden polis, ot toplayan kişiyi gözaltına aldı! Aralarında geçen diyalog bomba - Son Dakika
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İhbara giden polis, ot toplayan kişiyi gözaltına aldı! Aralarında geçen diyalog bomba

02.06.2023 12:07

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ihbara giden polis, çevrede ot toplayan Mikail Kaban'ın arandığını tespit edince gözaltına aldı. Kaban, bu sırada annesine evelik otu topladığını belirterek, "Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim?" diyerek polisi de güldüren talepte bulundu.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Yakutiye ilçesi Barışpınarı Köprüsü yakınlarında silahlı kavga olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar sonrası polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

OT TOPLARKEN GÖZALTINA ALINDI

Çevrede inceleme yapan polis, bölgedeki kişilerin üstünü arayıp, kimlik kontrolü yaptı. Bölgede yöresel yemek olan lor dolmasının yapımında kullanılan evelik otunu toplayan Mikail Kaban'nın da kimliği sorgulandı. Kaban arama kaydı olduğu belirlenince, polis, kelepçe takarak gözaltına aldı. Bu sırada Kaban, polisleri de güldüren bir talepte bulundu.

"ANAMA NE CEVAP VERECEĞİM"

Kaban, annesine evelik otu topladığını belirterek, "Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim? Buraya anam için evelik toplamaya geldim. Allah aşkına benim eveliklerimi verin" dedi.

Talebi geri çeviren polis, poşete koyulan evelik otu ile birlikte Kaban'ı emniyete götürdü.

İşte o ana ilişkin kareler;

İhbara giden polis, ot toplayan kişiyi gözaltına aldı
İhbara giden polis, ot toplayan kişiyi gözaltına aldı
İhbara giden polis, ot toplayan kişiyi gözaltına aldı
Kaynak: DHA
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kavga, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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