İHD Eş Başkanı Ali Aydın Öldürüldü

14.01.2026 14:39
Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, yürüyüşte başına taşla vurularak öldürüldü.

1) ESKİ İHD İZMİR ŞUBE EŞ BAŞKANI ALİ AYDIN, ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın, M.D.E. (30) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan M.D.E., suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.D.E. olduğunu belirleyip gözaltına aldı. M.D.E., polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Uyuşturucudan suç kaydı olduğu öğrenilen M.D.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İHD'DEN AÇIKLAMA

İHD Genel Merkezi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz" diyerek, olayı duyurdu.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.