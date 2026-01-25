İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki Aynularab'ta çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım malzemesi gönderdi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında ilan edilen ateşkesin süresinin uzatılmasının ardından Aynularab'a doğru insani yardım koridoru açıldı.
İHH İnsani Diplomasi Biriminin yoğun temaslarıyla insani yardım koridorunun açılması yönünde önemli bir süreç işletildi. Koridor üzerinden bölgeye yardım sevkiyatı başladı.
Vakıf, çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep'ten Aynularab'a 6 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
Yola çıkan tırlarda battaniye, yatak, yorgan, gıda kolisi, ekmek, hazır tüketim gıdaları, bot ve mont yer alıyor.
İHH, çatışmaların sürdüğü bölgelerde zorluk yaşayan sivillere yardım faaliyetlerini sürdürecek.
Son Dakika › Güncel › İHH'dan Suriye'ye Yardım Tırları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?