İHH, Halep'teki Sivillere Yardım Ulaştardı
İHH, Halep'teki Sivillere Yardım Ulaştardı

İHH, Halep\'teki Sivillere Yardım Ulaştardı
09.01.2026 23:21
İHH, Halep'teki çatışmalar nedeniyle sığınan 6 bin aileye acil yardımlar ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep ilinde çatışmalardan kaçarak güvenli alanlara sığınan sivillere yardım ulaştırdı.

İHH Suriye Proje Birimi Sorumlusu Muhammed Altıntaş, yaptığı açıklamada, çatışmaların başlamasının ardından sivillere yönelik yardım faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Altıntaş, Halep'te çatışmalardan kaçarak güvenli alanlara sığınan 6 bin aileye 60 bin adet ekmek, içerisinde bulgur, yağ, mercimek, nohut gibi malzemlerin olduğu 4 bin acil yardım paketi ve bin adet hijyen paketi ulaştırdıklarını belirtti.

Elli adet acil yardım çadırının kurulumunu da gerçekleştirdiklerini kaydeden Altıntaş, "Savaşın ilk gününden bu yana oluşan her krizde sivil halkın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün de Halep merkezde yaşanan çatışmalardan dolayı bölge halkına yardımları ulaştırıyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, Halep'teki Sivillere Yardım Ulaştardı - Son Dakika

SON DAKİKA: İHH, Halep'teki Sivillere Yardım Ulaştardı - Son Dakika
