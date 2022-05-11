İhracatçılara Yönelik Düzenlemeler İçeren Teklif Sanayi Komisyonu'nda - Son Dakika

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda, belediye gelirleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri ve Helal Akreditasyon Kurumu'na yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alındı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Helal Akreditasyon Kurumu'na ilişkin kanunun dört buçuk yıllık sürede tüm maddelerinin değiştiğini belirterek, "'Bu kanun geçerse 10 milyar dolar ihracat yapacak' diyordunuz. Siftah yapmadı. 2013'te Müslüman ülkelere ihracat 33,6 iken gelinen noktada 25'e düşmüş durumda" dedi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, ithalat ve ihracat rakamlarından örnek vererek, "İhracatta bu kadar övünüyoruz ama bunların vatandaşa yansıması niye yok? ya bu rakamlarda tuhaflık var ya da bu gelir belli çevreler tarafından toparlanıyor" diye konuştu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, 12 maddelik 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Muhalefet, teklifin geneli üzerinden eleştirilerini sundu.

TARHAN: MÜSLÜMAN ÜLKELERE İHRACAT YÜZDE 33,6'DAN YÜZDE 25'E DÜŞTÜ

Komisyon üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şu eleştiriyi yaptı:

"Bu teklif, yine muhalefetin uyarılarını dinlemezliğin ve oldubittiye getirme anlayışınızın sonucudur. Bundan dört buçuk yıl önce Helal Akreditasyon Kurumu Teklifi görüşülürken söylemiştim. Tabii Müslüman ülkelere satış yapmamız gerekiyor, benim önerim şuydu; 'Bu kanunu biraz daha tartışalım'. Aradan dört buçuk yıl geçti, kanuna bakıyoruz; 16 madde ve bir geçici maddeden oluşan kanundan sadece bir madde değişmeden bugüne gelmiş, o da yürürlük maddesi. Tüm maddelerde değişiklik oldu. TİM Kanunu'nda da durum çok farklı değil. 2009'de yürürlüğe giren kanun, dört kez değişti. En son yaptığımız görüşmeler üzerinden sadece altı ay geçti. 20 Ekim 2021 tarihli tutanaktan söylediklerimi aktarıyorum: Bu kanun teklifi ile ihracatçılar her şeyi çözmüş olacaklar mı? Daha önce Helal Akreditasyon Kurumu diye kanun geçirdik. Siz direniyorsunuz diyordunuz, bu kanun geçerse 10 milyar dolar ihracat yapacak diyordunuz. Şimdiki tabloya baktığımız zaman siftah yapmadı. Var mı kasada para? İslam ülkelerine ihracatın artması bekleniyordu, ancak en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkeye baktığımızda değişiklik yok. Ülke gruplarına göre baktıkça tablo değişmiyor. 2013'te Müslüman ülkelere ihracat 33,6 iken gelinen noktada 25'e düşmüş durumda."

Tahsin Tarhan, belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan fuarların düzenlediği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlara yönelik vergilerin kaldırılmasına ilişkin ilk maddenin tekliften çıkarılmasını istedi.

ALTINTAŞ: TEKLİFLERİ SÜREKLİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Komisyon üyesi ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Meclis, bal vermeyen arı gibi. Çalışıyoruz ama gelen teklifleri sürekli değiştiriyoruz" eleştirisi yaptı.

KENANOĞLU: YA BU RAKAMLARDA TUHAFLIK VAR YA BU GELİR BELLİ ÇEVRELERDE TOPLANIYOR

Komisyon üyesi ve HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Geçen yıla göre ihracat yüzde 24 artmış, ithalat 34,9 artmış. İhracatta bu kadar övünüyoruz ama bunların vatandaşa yansıması niye yok? Vatandaş olumlu şekilde etkilenmiyor. ya bu rakamlarda tuhaflık var ya da bu gelir belli çevreler tarafından toparlanıyor. TÜİK açıklamış, enflasyon oranı yüzde 69,97. Çarşıya pazara indiğiniz zaman bunun yüzde 100'ün çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Biz, pazara, çarşıya fotoğraf çektirmek için giden siyasetçilerden değiliz. Biz gidiyoruz, hatta bizim yöneticilerimiz pazarcıdır. Gidip bir video çekerek yaşamıyoruz. Bu rakamların doğruluğunu en iyi biz biliyoruz, dolayısıyla vatandaş biliyor" diye konuştu.

TEKLİF NELERİ ÖNGÖRÜYOR

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve iki hafta önce TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde, Belediye Gelirleri Kanunu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklikler öngörülüyor. Kanun teklifi ile Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlara yönelik vergiler kaldırılacak. Belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında yer alan bu vergilerin kaldırılmasıyla yerel yönetimlerin kasalarına koyacağı milyonlarca TL'nin artık gelir olarak iletilmesi engellenecek. İhracatçı Birlikleri'nin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin boş bulunan genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde, Ticaret Bakanlığı bu görevlere resen atama yapabilecek. İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarı da İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenecek.