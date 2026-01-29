İhracatta 500 Milyar Dolar Hedefi

DÜNYA Gazetesi 'Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "274,5 milyar dolar mal ihracatı, inşallah 122,5 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 396 milyar dolara dayandık. Bu 400 milyar dolar sınırına dayanmak demek ve bundan sonraki hedef 2030'a kadar mal ve hizmet ihracatı olarak 500 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde Dünya Gazetesi 'Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi'ne katıldı. Zirveye Bakan Bolat'ın yanı sıra TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, firma temsilcileri, üst düzey bankacılar, sektör profesyonelleri ve ihracat uzmanları katıldı. İhracatçılar geçtiğimiz yılı değerlendirirken 2026 yılı ile ilgili beklentilerini paylaştı.

'İŞSİZLİK ORANIMIZ YÜZDE 7,7'YE DÜŞTÜ'

Zirve kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2002'den sonra gelen uluslararası yatırım 287 milyar dolardır. Bunun üçte ikisi, yüzde 65'i Avrupa ülkeleri kaynaklıdır, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere. ve bu firmaların AB'ye yaptığı ihracat 37 milyar dolardır. Toplam ihracatımızda 117 milyar dolardır Avrupa Birliği'ne. ve geçen yıl yüzde 7,8 bir artış sağlandı. Avrupa Birliği ile ticaretimiz kazan-kazan temelinde, dengeli ve başarıyla ilerlemektedir, istikrarlı bir bloktur. ve bu noktada katılım müzakereleri aşamasında aday ülke statümüzle beraber Gümrük Birliği'nin avantajlarını da Avrupa Birliği'ndeki Türkiye'ye gelen yatırımcılarla hep birlikte, Türk müteşebbisleriyle birlikte değerlendiriyoruz. O açıdan temkinli olalım, iyimser olalım, paniğe kapılmayalım. Biraz önce işsizlik rakamları geldi, aralık ayı verisi açıklandı ve işsizlik oranımız yüzde 7,7'ye düştü. Güven endeksleri açıklandı, ay ay açıklanıyor. Orada da olumlu gelişmeler var. Gerek reel kesim güven endeksi, ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, sektörel endeksler oldukça istikrarlı bir yükseliş seyri izliyor. ve son cephe ihracatta da geçen yılı hamdolsun Cumhuriyet rekoru ile tamamladık. Bütün 160 bin ihracatçılar ailemize çok teşekkürler ediyorum. Göreve geldiğim 2 yıl 8 ay önce 130 bin ihracatçı var diye konuşuyorduk bu meclislerde. Bugün 160 bin ihracatçımız var diye gururla ifade ediyoruz. Bu açıdan 274,5 milyar dolar mal ihracatı, inşallah 122,5 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 396 milyar dolara dayandık. Bu 400 milyar dolar sınırına dayanmak demek ve bundan sonraki hedefimiz 2030'a kadar mal ve hizmet ihracatı olarak 500 milyar dolara ulaşmak" dedi.

'GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR BANDINDA MAL İHRACATI İHRACAT YAPIYORUZ'

Bakan Bolat, "Türkiye dünya ticaretinden yüzde 1,07 pay almaktadır. Biz bunu yüzde 0,55'ten devraldık 2002'de, yüzde 1,07'ye yükselttik. Bir ay içinde Dünya Ticaret Örgütü rakamları açıklar 2025 yılının, bizim payımız artacak. Niye artacak? Çünkü dünya ticareti yüzde 2,5 civarında arttı geçen yıl, Türkiye'nin ihracatı, mal ihracatı yüzde 4,5 arttı, bu yükselişi de orada göreceğiz. 2025 yılında aylık rekorlar kırdık. Önce mayıs ayında rekor kırdık 24,5 milyar dolar olarak. Sonra temmuz ayında rekor kırdık 24 milyar 910 milyon dolar olarak. Sonra aralık ayında bir rekor daha kırdık 26,4 milyar dolar olarak. Aralık ayı muhteşem bir ay olarak tarihe geçti. Bundan sonra aralık rekorunu ne zaman kıracağız? İhracatçılarımızla birlikte mücadele ederek. Geçen yıl 28 Mart günü günlük rekoru kırdık yaklaşık 2 milyar 100 milyon dolar olarak. Bunu niye söylüyorum? 1973'te biz 1 milyar doları aştığımızda çok mutlu olmuştuk. 1987 sonbaharında aylık 1 milyar dolara yükseldik, 'füze hızıyla uçuyoruz' demeçleri vardı, manşetleri vardı. ve biz şimdi günde ortalama 850, 900, 1 milyar dolar bandında ihracat yapıyoruz mal ihracatı olarak. ve ürünler bazında da otomotiv sanayimiz 41,5 milyar dolarla birinci ve makine sektörümüz 30 milyar dolara yaklaştı, demir çelik sektörümüz 20 milyar doları aştı, tekstil giyim sektörümüz 31,8 milyar dolarla ikinci sırada, tarım ürünleri sektörümüz 32,6 milyar dolarla ihracatımıza katkıda bulunuyorlar. Son yıllarda yepyeni güçlü bir sanayimiz ortaya çıktı; savunma sanayi, havacılık sanayi. Burada da geçen yıl 10,1 milyar dolar ihracat başarısı elde ettik. 2023'te ortalarında görevi devraldığımızda 5,5 milyar dolar ihracatımız vardı. O yılı 6,3 ile bitirdik ve 2024'ü 7,1 ile bitirdik, geçen yılı da 10,1 milyar dolar savunma sanayi ihracatı ile bitirdik" ifadelerini kullandı.