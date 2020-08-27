İhsangazi'de asfalt çalımaları - Son Dakika

İhsangazi ilçesinde stabilize olan mahalle yollarının asfalt yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, yaptığı açıklamada, mahalle yollarının yapımına başladıklarını söyledi.

Çalışmaya Sipahiler Mahallesi'nden başladıklarını anlatan Sağlık, "Asfalt yol çalışmalarımız altyapısı hazırlanan diğer mahallerimizde de devam ediyor. Sene sonuna kadar hedefimiz 22 kilometre asfalt yol. Bu konuda teknik desteği Kastamonu Belediyesinden alıyoruz." dedi.